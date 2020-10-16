Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

16.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:56
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğran genç yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğran genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anıt Park'ta yürüyen 20 yaşındaki Uğur Güldaş, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla ateş edilen Güldaş, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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