Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun ilkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bu akşam saat 21.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Yıllar Y. sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN