Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı - Haberler
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki genç 3 yerinden vurularak ağır yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki genç 3 yerinden vurularak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi Polatlı Bulvarı Badırlı Köprüsü üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 27 yaşındaki Burak T., 3 yerinden vuruldu. Ağır yaralanan Burak T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Silahlı saldırgan ise araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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