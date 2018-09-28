Samsun'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Anıl Ç.(26) karnından ve bacaklarından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN