Samsun'da Silahlı Saldırıda Caminin Kapısına Kurşun İsabet Etti

Samsun'da silahlı saldırıda caminin kapısına kurşun isabet etti

SAMSUN - Samsun'da mahalleli gençlere düzenlenen silahlı saldırıda olayda ölen ve yaralanan olmazken tabancadan çıkan kurşunlardan biri caminin kapısına isabet etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi içinde 2 kadının olduğu otomobilde mahalleye gelip burada kadınlardan birini araçtan aşağı attı. Mahalleli gençler olaya müdahale ederek kadını araçtan atan şahsı uyardılar. Araçtaki şahıs tabancasını ateşleyerek Düvecik Merkez Camisinin önünde duran gençlerin üzerine doğru tabancayla ateş attı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken tabancadan çıkan kurşunlardan biri caminin kapısını isabet etti. Silahlı saldırgan araçtan attığı kadını araca alıp olay yerinden kaçtı. Olay polise haber verildi. Polis caminin kapısına isabet etmiş kursun izi tespit ederken olayla ilgili soruşturma başlattı.