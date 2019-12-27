Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
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Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Samsun'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

27.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:40
Samsun'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

ve ilçelerinde iki araçla 4 ayrı bara giden şüpheliler, tüfekle rastgele ateş ederek B.Ç, E.H, Y.G. ile K.T'nin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis, saldırının ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu polis ekipleri, A.K, F.K, Y.T, F.T. ve G.Ç'yi olayda kullanılan tüfekle birlikte yakaladı.

Kaynak: AA
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