Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

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Samsun'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde S.Ş. (23), daha önce aralarında husumet bulunan Erol Koçer'in evinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada bahçede bulunan Erol Koçer ile babası Seyit Koçer ve Hanife Göç ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan S.Ş'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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