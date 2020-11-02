Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

02.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:52
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf H. (36) ile arkadaşı Batuhan Ç. (22), Mevlana Mahallesi 757. Sokak'ta sohbet ettikleri sırada kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu Yusuf H. ile Batuhan Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batuhan Ç. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne, Yusuf H. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı
Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Osman Durmuş Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Sezen Aksu Çağla Şıkel Şevket Çoruh Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Mbaye Diagne Eddie Newton Burak Yılmaz Josef De Souza
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 22:39:57. #1.14#
title