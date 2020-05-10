Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Aktif Sokak ve Selman Özay Sokak kesişiminde arkadaşları ile çay sohbeti yapan Yavuzhan M. (20) bardak almaya gitmek için ikametin dışına çıktığında elinde pompalı tüfek bulunan Necati A. (18) ve Erol K. (19) ile karşılaştı.

Necati A, "Hayırdır kime ateş etmeye geldiniz" diye soran ve ikametine doğru yürümeye başlayan Yavuzhan M'ye ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuzhan M. tedavi altına alındı.

Erol K. ise olaydan yaklaşık bir saat sonra Karadeniz Caddesi'nde görevli bekçilerin yanına giderek tüfek saçması ile yaralandığını belirtti. Erol K. de sağlık ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, pompalı tüfek, 6 kartuş ve 4 fişek ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili Yasin G. (26) ve Halit Yasin D'yi (29) yakalarken şüpheli Necati A. olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Furkan Ö. (19), Aslan Caner K. (20), Enes Ö. (19) ve İbrahim Ç'yi (19) yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA