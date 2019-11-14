Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldürüldü

14.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:00

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, işine gitmek üzere Kavakpınar Mahallesi Keban Sokak'taki evinden çıkıp aracına binmek isteyen Uğur Can Gürgen'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybeden Gürgen'in cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, saldırının faili veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA