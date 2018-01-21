Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Samsun'da bir barın önünde çıkan kavgada pompalı tüfekli saldırıya uğrayan 3 kişi yaralanırken, olayın devamında bir akaryakıt istasyonunda da tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fuar Alanı Kümesi'nde bir barın önünde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa A. (24) ile arkadaşı Samet Ç. (24) barda çıkan kavgada darp edildiler. Evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Samet Ç., barın önünde bulunanların üzerine ateş açtı. Olayda Musa Y. (24), Raif A.Ö. (34) ve Naci Ç. (60) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, Samet Ç. ve arkadaşı İsa A. olay yerinden kaçarak bir akaryakıt istasyonuna gitti. Olay sonrası takip edilen Samet Ç. ve İsa A. akaryakıt istasyonundaki marketten çıktıkları sırada arkalarından gelen Haluk Y. (38) tabancayla üzerlerine ateş açtı. Olayda İsa A. kalçasından ve her iki bacağından olmak üzere 5 yerinden vuruldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsa A. tedavi altına alınırken, her iki ayrı olaya karışan silahlı saldırganlar ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan Samet Ç. ve Haluk Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İsa A.'nın akaryakıt istasyonundaki marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğraması güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN