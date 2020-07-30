Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.
30.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:38
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan M.Ç.(21) ve M.B.Ş.(18) yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA