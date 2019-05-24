Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki kişi yaralandı.

İlçedeki canlı hayvan pazarına alışveriş için gelen Muharrem Başyurt (52) ve Temel Yakışan (74), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Başyurt ve Yakışan, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA