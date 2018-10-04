Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde A.A. ve T.I. minibüsle takip ettikleri E.G'ye pompalı tüfekle ateş açtı.
Saldırıda E.G. ile olay yerine yakın parkta oturan İ.K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İ.K. ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.