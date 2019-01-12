Samsun'da Silahlı Saldırı

Samsun'un Bafra ilçesi düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Medrese Sokağı'ndaki bir kafeteryada oturan Erdoğan B. ve Emre Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Z. yanındaki silahla Erdoğan B'ye ateş etti.

Yaralanan Erdoğan B. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA