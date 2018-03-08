Samsun'da Silahlı Saldırı

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

İddiaya göre, 200 Evler Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Gülcan Sağlam'a, yoldan geçen bir motosikletten ateş açıldı.

Sol bacağından yaralanan Sağlam, yoldan geçen bir kişi tarafından Gazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Gülcan Sağlam, hastanede polise verdiği ifadede, motosiklet sürücüsünü görmediğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.