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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 7. Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırı sırasında bacağından vurulan S.A. yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.T. polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silahlı saldırı, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

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