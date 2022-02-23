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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(31) sağ ayağından vurularak yaralandı. Kendi imkanları ile Gazi Devlet Hastanesine giden E.G. kendisini vuranı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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