Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.Ü. yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.Ü. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili F.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan F.S. bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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