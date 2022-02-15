Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da kaldığı evde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaldığı evde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki F.C. kaldığı evde silahlı saldırıya uğradı. 3 yerinden yaralanan F.C. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırı zanlısı E.A. ise olaydan sonra kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Silahlı saldırı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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