Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde saat 14.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan U.K. yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden U.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen O.D.T. ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Samsun, 3. Sayfa, Haber

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