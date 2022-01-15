Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Cüneyt Y.(48) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

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