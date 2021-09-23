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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki Y.Y. sağ diz üstünden ve sağ kasığından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Y. tedavi altına alındı. Y.Y. kendisini vuranı tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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