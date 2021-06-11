Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ü.K.(35) bacağından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.K. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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