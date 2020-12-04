Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

04.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:02
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan K.B.(26) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili M.K.'yi (22) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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