Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
13.10.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:19
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.K. yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen 2 kişi kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı