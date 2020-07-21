Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
21.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:43
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.K. (26) bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.K. tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA