Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan bir ganyan bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan S.T.(37) sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA