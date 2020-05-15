Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
15.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:49

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde bulunan bir ganyan bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan S.T.(37) sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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