Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan G.Ö. (28) sağ ayağından yaralandı. Özel otomobil ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. otomobille olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA