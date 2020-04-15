Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ç.K.(19) her iki bacağından da vurularak yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.K. tedavi altına alındı. Ç.K.'nin 2 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polis olaydan sonra kaçan silahlı saldırganı yakalamaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA