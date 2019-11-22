Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haber

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

22.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:55
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Büyüklü Mahallesi mezbaha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.U. (53) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.