Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
22.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:55
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi mezbaha önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.U. (53) bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA