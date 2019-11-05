Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

05.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:29
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki İ.Ö., sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö., kendisini vuranı tanımadığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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