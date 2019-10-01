Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

01.10.2019 22:34

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.D. (25) her iki bacağının 3 yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.A. ise olay yerinden yaya olarak kaçıp kendisini bekleyen otomobile binerek kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA