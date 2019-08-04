Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralandı.

4.08.2019 22:31
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Reşadiye Pazaryeri'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan Atakan B. ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atakan B. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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