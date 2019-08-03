Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kolundan yaralandı.

3.08.2019 23:26
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi kolundan yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Yıldırıy Çınar Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ümit K.(33) sol kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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