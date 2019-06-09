Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi'nde, Bülent K. (43) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Bülent K, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA