Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Necatibey İlkokulu yanında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Bülent K.(43) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent K. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bülent K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA