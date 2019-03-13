Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta silahlı saldırıya uğrayan T.G.(34) bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine giden yaralı tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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