Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancayla açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz Sayal (65) karnından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz Sayal ameliyata alındı. Kurşunun Yılmaz Sayal'ın karnından girip çıktığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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