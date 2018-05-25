Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişinin tabanca ve tüfekle ateş açması sonucu silahlı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Hakan K., yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hakan K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar olay yerinden otomobil ile kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN