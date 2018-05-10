Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., tabanca ile açılan ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan D. tedavi altına alınırken, silahla ateş ettiği ileri sürülen S.Ö. ve yanında bulunan E.D. ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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