Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
SAMSUN(AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
SAMSUN(AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi 301. Sokak'ta M.G'ye ait eve silahla ateş açıldı.
Bu sırada evde bulunan ve boynundan yaralanan ev sahibinin oğlu E.G. (22), 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheli A.K. (25), saklandığı evde yakalandı.