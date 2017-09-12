Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan V.C.K.(29) sol bacak baldırından yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Ş. olaydan sonra kaçtı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN