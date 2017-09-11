Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti.

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com