Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir büfeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti.



Çiftlik Mahallesi'ndeki Lise Caddesi'nde bulunan büfeye, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.



Saldırıda, büfe sahibi Mustafa Sarıcaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Haberi duyan Sarıcaoğlu'nun yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.



Sarıcaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.