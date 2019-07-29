Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Karlı Mahallesi'nde yaşayan Aydın Delen ve kardeşi Osman Delen kahvehanede oturdukları sırada Burhan B. tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.

Saldırıda ağır yaralanan Aydın Delen ve Osman Delen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Yaralılardan eski muhtar olduğu öğrenilen Aydın Delen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan Burhan B ise Alaçam Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA