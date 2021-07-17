Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'deki bir kahvehane önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve 2 ayrı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Bayram Taşkara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Recep Taşkara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı saldırganlar otomobille geldikleri olay yerinden saldırı sonrası kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı