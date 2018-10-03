- Samsun'da silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transit minibüs ile gelen A.A. ve T.I., sokakta bulunan 23 yaşındaki E.G.'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtılar. Tüfekten sıçan saçmalar E.G.'nin yüzüne ve vücuduna isabet etti. Bu sırada olay yerinin yanındaki parkta bulunan İ.K. de kazara sırdından yaralandı. E.G., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kazara vurulan İ.K. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. E.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine çok sayıda polis sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.