Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Haberler
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahısların tabancayla ateş açmaları sonucu 26 yaşındaki Yasin Y. ağır yaralandı. Yaralı genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ile 1 adet tabanca ele geçirdi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mahallesi, Samsun, AFAD, 3. Sayfa, Haber

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