Samsun'da Silahlı Saldırı: 1

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Yıldıztepe Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Alper İ.(28) sağ dizinden, sol kalçasından ve sol baldır diz üstünden yaralandı. Arkadaşları tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Alper İ. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı Fırat Y.nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olaydan sonra Fırat Y.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN